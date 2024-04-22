На Київщині мікроавтобус провалився під землю: двоє людей загинули – фото

За даними ДСНС, ще семеро людей перебувають у важкому стані

Фото: ДСНС

Зранку 22 квітня на трасі в Київській області мікроавтобус провалився під землю: внаслідок цього загинули двоє людей. Ще семеро зазнали травм. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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За даними служби, дорожньо-транспортна пригода сталася на території Іванківської громади поблизу села Олива. На трасі Іванків — Радомишль мікроавтобус, що віз людей на роботу в село Пісківка, провалився під землю. На момент ДТП, у салоні перебували дев'ятеро пасажирів.

Рятувальники виявили двох загиблих – решта семеро людей перебувають у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" потерпілих направили до лікарень.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

17 березня на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія — автобус із пасажирами злетів з дороги та перекинувся, загинуло четверо осіб.

21 березня у Львові на Скнилівському мосту сталася масштабна ДТП – одразу зіткнулися 27 машин.

Увечері 28 березня у польському місті Ополе в аварії загинув 18-річний українець. За даними місцевих правоохоронців, він тікав на машині від поліціянтів.

14 квітня поліція Києва повідомила про дорожньо-транспортну пригоду на Брест-Литовському шосе. За даними правоохоронців, водій вантажівки заснув за кермом – сталося зіткнення з мікроавтобусом, у ньому постраждало вісім пасажирів. Остання автівка, своєю чергою, зіткнулася з чотирма іномарками.

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