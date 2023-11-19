В Киевской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки россиян — детали от ОВА
19.11.2023, 09:16
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
В результате атаки российских оккупантов в Киевской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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По словам чиновников, россияне уже вторые сутки атакуют область дронами-камикадзе Shahed-136. Тревога в ночь на 19 ноября продолжалась почти пять часов.
Из-за налета захватчиков в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, пожар ликвидирован.
Все экстренные службы и оперативные группы работают над ликвидацией последствий.
Ранее военная администрация Киева сообщила о попытке атаки на город, на подлете ПВО сбила около 10 дронов. Пострадавших или разрушений не зафиксировано.
- В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту.
- Под Киевом сбили все "шахеды".
- Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.
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