В Киевской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки россиян — детали от ОВА

В результате атаки российских оккупантов в Киевской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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По словам чиновников, россияне уже вторые сутки атакуют область дронами-камикадзе Shahed-136. Тревога в ночь на 19 ноября продолжалась почти пять часов.

Из-за налета захватчиков в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Все экстренные службы и оперативные группы работают над ликвидацией последствий.

Ранее военная администрация Киева сообщила о попытке атаки на город, на подлете ПВО сбила около 10 дронов. Пострадавших или разрушений не зафиксировано.

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