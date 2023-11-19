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В Киевской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки россиян — детали от ОВА

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 09:16
В Киевской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки россиян — детали от ОВА - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

В результате атаки российских оккупантов в Киевской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

По словам чиновников, россияне уже вторые сутки атакуют область дронами-камикадзе Shahed-136. Тревога в ночь на 19 ноября продолжалась почти пять часов.

Из-за налета захватчиков в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, пожар ликвидирован. 

Все экстренные службы и оперативные группы работают над ликвидацией последствий. 

Ранее военная администрация Киева сообщила о попытке атаки на город, на подлете ПВО сбила около 10 дронов. Пострадавших или разрушений не зафиксировано.
  • В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту. 
  • Под Киевом сбили все "шахеды".
  • Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.

Читайте также: Россия ночью массированно атаковала Украину дронами. Зафиксировано пять прилетов 

Дмитрий Гриниченко
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