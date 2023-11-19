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На Київщині пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку росіян — деталі від ОВА

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 09:16
На Київщині пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку росіян — деталі від ОВА - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Унаслідок атаки російських окупантів у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

За словами чиновників, росіяни вже другу добу атакують область дронами-камікадзе Shahed-136. Тривога в ніч проти 19 листопада тривала майже п'ять годин.

Через наліт загарбників в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідовано.

Усі екстрені служби й оперативні групи працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила про спробу атаки на місто, на підльоті ППО збила близько 10 дронів. Постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.
  • У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.
  • Під Києвом збили всі "шахеди".
  • Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт на Одещині – нафтобаза. В результаті атаки понад 3000 одеситів залишилися без світла.

Читайте також: Росія вночі масовано атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять прильотів

Дмитро Гриниченко
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