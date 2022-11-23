В Киевской области – прилеты по жилым домам, есть жертвы. Полный блекаут – глава ОВА

Сегодня, 23 ноября, во время ракетного обстрела Украины со стороны страны-террориста России несколько ракет попало в жилые дома и объекты критической инфраструктуры Киевской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Алексей Кулеба.

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"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также попадание в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах", – написал Кулеба.

По информации главы ОВА, в области более 20 пострадавших, один человек погиб.

"Киевская область полностью обесточена. Также отчасти нет отопления и водоснабжения", – написал Кулеба.

Он сообщил, что в регионе разворачиваются "Пункты несокрушимости", в которых есть тепло, связь и альтернативное питание.

Информация об адресах пунктов – на сайтах районных советов и органов местного самоуправления.

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В городе приостановили подачу воды.

Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.

Весь Львов остался без света, тепла и воды.

В Кривом роге введен в действие план работы при полном блекауте.

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Наталія Медведєва

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