В Киевской области – прилеты по жилым домам, есть жертвы. Полный блекаут – глава ОВА
Сегодня, 23 ноября, во время ракетного обстрела Украины со стороны страны-террориста России несколько ракет попало в жилые дома и объекты критической инфраструктуры Киевской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Алексей Кулеба.
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"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также попадание в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах", – написал Кулеба.
По информации главы ОВА, в области более 20 пострадавших, один человек погиб.
"Киевская область полностью обесточена. Также отчасти нет отопления и водоснабжения", – написал Кулеба.
Он сообщил, что в регионе разворачиваются "Пункты несокрушимости", в которых есть тепло, связь и альтернативное питание.
Информация об адресах пунктов – на сайтах районных советов и органов местного самоуправления.
- Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В городе приостановили подачу воды.
- Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.
- Весь Львов остался без света, тепла и воды.
- В Кривом роге введен в действие план работы при полном блекауте.
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