В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото

Сегодня, 22 октября, во время ракетных обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры бойцы Сил специальных операций из переносного зенитного ракетного комплекса Stinger уничтожили одну вражескую ракету в Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале ССО.

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Там рассказали, что во время боевого дежурства одно из подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск.

Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, двигавшуюся на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.

"Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю", – говорится в сообщении.

В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбито. Президент призвал мир остановить этот террор.

Вадим Ребрина

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