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В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 17:45
В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото - Фото
Запуск FIM-92 Stinger (Фото: Flickr Пентагона)

Сегодня, 22 октября, во время ракетных обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры бойцы Сил специальных операций из переносного зенитного ракетного комплекса Stinger уничтожили одну вражескую ракету в Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале ССО.

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Там рассказали, что во время боевого дежурства одно из подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск.

Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, двигавшуюся на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.

В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото

"Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю", – говорится в сообщении.

В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото

В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото

В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото
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Вадим Ребрина
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