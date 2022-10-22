В Киевской области силы спецопераций сбили российскую ракету из Stinger: фото
Сегодня, 22 октября, во время ракетных обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры бойцы Сил специальных операций из переносного зенитного ракетного комплекса Stinger уничтожили одну вражескую ракету в Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале ССО.
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Там рассказали, что во время боевого дежурства одно из подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск.
Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, двигавшуюся на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.
"Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю", – говорится в сообщении.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там также перебои со светом и водой. Противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом.
- Позже захватчики второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
- В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбито. Президент призвал мир остановить этот террор.
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