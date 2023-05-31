В Краснодарском крае якобы из-за дрона горел НПЗ. Из Белгородской области эвакуируют детей

В Северском районе Краснодарского края РФ горел Афипский нефтеперерабатывающий завод. По данным губернатора края, предварительная причина – прилет БпЛА.

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Губернатор Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что горела одна из установок по перегонке мазута. Пострадавших, по его словам, нет. К этому времени пожар уже потушен, уверяет чиновник.

Российские Telegram-каналы публикуют видео якобы "прилета" по НПЗ.

В Белгородской области из Шебекинского и Грайворонского округов начали эвакуировать детей, сообщил губернатор области Гладков.

По его словам, первые 300 детей сегодня будут отправлены в Воронеж.

Причина — обстрелы. В ночь на 31 мая, по словам Гладкова, по Шебекино был нанесен массированный удар, четыре человека пострадали.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".

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