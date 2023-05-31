В Краснодарском крае якобы из-за дрона горел НПЗ. Из Белгородской области эвакуируют детей
В Северском районе Краснодарского края РФ горел Афипский нефтеперерабатывающий завод. По данным губернатора края, предварительная причина – прилет БпЛА.
Губернатор Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что горела одна из установок по перегонке мазута. Пострадавших, по его словам, нет. К этому времени пожар уже потушен, уверяет чиновник.
Российские Telegram-каналы публикуют видео якобы "прилета" по НПЗ.
В Белгородской области из Шебекинского и Грайворонского округов начали эвакуировать детей, сообщил губернатор области Гладков.
По его словам, первые 300 детей сегодня будут отправлены в Воронеж.
Причина — обстрелы. В ночь на 31 мая, по словам Гладкова, по Шебекино был нанесен массированный удар, четыре человека пострадали.
- Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
- 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".
- Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".
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