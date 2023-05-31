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У Краснодарському краї нібито через дрон горів НПЗ. З Бєлгородської області евакуйовують дітей

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 08:33
У Краснодарському краї нібито через дрон горів НПЗ. З Бєлгородської області евакуйовують дітей - Фото
Бєлгородська область (фото - t.me/vvgladkov)

У Сіверському районі Краснодарського краю РФ горів Афіпський нафтопереробний завод. За даними губернатора краю, попередня причина – приліт БпЛА.

Губернатор Веніамін Кондратьєв написав у Telegram, що горіла одна з установок з перегонки мазуту. Постраждалих, за його словами, немає. На цей час пожежа вже погашена, запевняє чиновник.

Російські Telegram-канали публікують відео нібито "прильоту" по НПЗ.

У Бєлгородській області із Шебекинського та Грайворонського округів почали евакуйовувати дітей, повідомив губернатор області Гладков.

За його словами, перші 300 дітей сьогодні будуть відправлені до Воронежа.

Причина – обстріли. У ніч на 31 травня, за словами Гладкова, по Шебекіно було завдано масованого удару, четверо людей постраждали.

  • Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
  • 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.
  • Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати". 

Читайте також: Москва. Безпілотники збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту

Вадим Ребрина
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Росіябєлгородбавовнакраснодарський край
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