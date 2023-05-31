У Краснодарському краї нібито через дрон горів НПЗ. З Бєлгородської області евакуйовують дітей

У Сіверському районі Краснодарського краю РФ горів Афіпський нафтопереробний завод. За даними губернатора краю, попередня причина – приліт БпЛА.

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Губернатор Веніамін Кондратьєв написав у Telegram, що горіла одна з установок з перегонки мазуту. Постраждалих, за його словами, немає. На цей час пожежа вже погашена, запевняє чиновник.

Російські Telegram-канали публікують відео нібито "прильоту" по НПЗ.

У Бєлгородській області із Шебекинського та Грайворонського округів почали евакуйовувати дітей, повідомив губернатор області Гладков.

За його словами, перші 300 дітей сьогодні будуть відправлені до Воронежа.

Причина – обстріли. У ніч на 31 травня, за словами Гладкова, по Шебекіно було завдано масованого удару, четверо людей постраждали.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати".

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