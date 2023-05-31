У Краснодарському краї нібито через дрон горів НПЗ. З Бєлгородської області евакуйовують дітей
У Сіверському районі Краснодарського краю РФ горів Афіпський нафтопереробний завод. За даними губернатора краю, попередня причина – приліт БпЛА.
Губернатор Веніамін Кондратьєв написав у Telegram, що горіла одна з установок з перегонки мазуту. Постраждалих, за його словами, немає. На цей час пожежа вже погашена, запевняє чиновник.
Російські Telegram-канали публікують відео нібито "прильоту" по НПЗ.
У Бєлгородській області із Шебекинського та Грайворонського округів почали евакуйовувати дітей, повідомив губернатор області Гладков.
За його словами, перші 300 дітей сьогодні будуть відправлені до Воронежа.
Причина – обстріли. У ніч на 31 травня, за словами Гладкова, по Шебекіно було завдано масованого удару, четверо людей постраждали.
- Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
- 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.
- Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати".
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