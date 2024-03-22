В Кремле пригрозили бросить ядерную бомбу на Париж. Макрон отреагировал
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Вице-президент нелегитимной Госдумы РФ Петр Толстой в интервью французской медиагруппе BFMTV пригрозил отправить атомную бомбу на Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удивлен такой "нервозностью и несдержанностью российских чиновников".

Толстой заявил, что в Кремле "подсчитывают", за сколько ядерная ракета может долететь до Парижа. По его словам, "где-то за две минуты".

Кроме того, на фоне заявлений Макрона о вероятности отправки войск в Украину российский чиновник пригрозил "убить всех французских солдат в Украине".

По просьбе прокомментировать эти заявления французский лидер заявил: "Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их".

"На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием сдержанности у российских чиновников", – сказал Макрон.

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