В Кремле пригрозили бросить ядерную бомбу на Париж. Макрон отреагировал

"На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием сдержанности у российских чиновников", – сказал президент Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Вице-президент нелегитимной Госдумы РФ Петр Толстой в интервью французской медиагруппе BFMTV пригрозил отправить атомную бомбу на Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удивлен такой "нервозностью и несдержанностью российских чиновников".

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Толстой заявил, что в Кремле "подсчитывают", за сколько ядерная ракета может долететь до Парижа. По его словам, "где-то за две минуты".

Кроме того, на фоне заявлений Макрона о вероятности отправки войск в Украину российский чиновник пригрозил "убить всех французских солдат в Украине".

По просьбе прокомментировать эти заявления французский лидер заявил: "Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их".

"На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием сдержанности у российских чиновников", – сказал Макрон.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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