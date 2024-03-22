У Кремлі пригрозили кинути ядерну бомбу на Париж. Макрон відреагував

"Насправді я здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців", – сказав президент Франції

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Віцепрезидент нелегітимної Держдуми РФ Петро Толстой в інтерв'ю французькій медіагрупі BFMTV пригрозив відправити атомну бомбу на Париж. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців".

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Толстой заявив, що у Кремлі "підраховують", за скільки ядерна ракета може долетіти до Парижа. За його словами, "десь за дві хвилини".

Крім того, на тлі заяв Макрона про ймовірність відправлення військ в Україну російський чиновник пригрозив "вбити всіх французьких солдатів в Україні".

На прохання прокоментувати ці заяви, французький лідер заявив: "Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх".

"Насправді я здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців", – сказав Макрон.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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