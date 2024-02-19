В Кропивницком и Полтаве раздались взрывы. Военные предупреждали о баллистике

В настоящее время местные власти не комментировали взрывы

Полтава (Скриншот)

Днем 19 февраля в Кропивницком и Полтаве прогремели взрывы, сообщил корреспондент Суспильного. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара.

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12:01. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Через несколько минут военные сообщили об угрозе применения баллистики с востока.

12:04. Раздался взрыв в Кропивницком, сообщило Суспильне.

В то же время взрыв слышали и в Полтаве. Причина – та же, что в Кропивницком. Позже звуки взрыва были слышны в Кременчугском районе Полтавщины, сообщили Суспильному местные жители.

Местные власти пока не предоставляли никаких подробностей.

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В Запорожье и Львове во время массированного ракетного удара российской армии ранним утром 15 февраля были попадания в объекты и повреждения.

17 февраля снова раздавались взрывы в Запорожье. Местные власти заявили, что армия России попала по объекту инфраструктуры.

В ночь на 18 февраля Россия атаковала Украину дронами и ракетами, был взрыв на инфраструктурном объекте в Полтавской области.

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