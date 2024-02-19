У Кропивницькому та Полтаві пролунали вибухи. Військові попереджали про балістику

Полтава (Скриншот)

Вдень 19 лютого у Кропивницькому та Полтаві пролунали вибухи, повідомив кореспондент Суспільного. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару.

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12:01. У Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин військові повідомили про загрозу застосування балістики зі сходу.

12:04. Пролунав вибух у Кропивницькому, повідомило Суспільне.

Водночас вибух чули і в Полтаві. Причина – та сама, що в Кропивницькому. Пізніше звуки вибуху було чути у Кременчуцькому районі Полтавщини, повідомили Суспільному місцеві жителі.

Місцева влада наразі не надавала жодних подробиць.

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У Запоріжжі та Львові під час масованого ракетного удару російської армії рано-вранці 15 лютого були влучання в об'єкти та пошкодження.

17 лютого знову лунали вибухи у Запоріжжі. Місцева влада заявила, що армія Росії влучила по об'єкту інфраструктури.

У ніч проти 18 лютого Росія атакувала Україну дронами та ракетами, був вибух на інфраструктурному об'єкті в Полтавській області.

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