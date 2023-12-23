В Кропивницком звучат взрывы. ВСУ предупредили об опасности, в сети пишут об ударах С-400

Утром 23 декабря в Кропивницком прозвучали взрывы, военные предупредили о ракетной опасности

Кропивницкий (Фото: скриншот с видео)

В Кропивницком утром 23 декабря прогремели взрывы. В сети пишут об ударах баллистическими ракетами. О звуках взрывов сообщило Суспильне.

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Около 09:55 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

Уже в 10:18 в Кропивницком прозвучали взрывы.

Командование Воздушных сил предупреждало о ракетной опасности и призвало жителей областного центра быть в укрытиях.

Украинский канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными, написал о якобы ударах баллистическими ракетами типа С-400, однако официально подтвердить эту информацию пока невозможно.

Ранее взрывы были слышны в Кривом Роге.

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Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

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