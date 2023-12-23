У Кропивницькому лунають вибухи. ЗСУ попередили про небезпеку, в мережі пишуть про удари С-400
У Кропивницькому вранці 23 грудня пролунали вибухи. У мережі пишуть про удари балістичними ракетами. Про звуки вибухів повідомило Суспільне.
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Близько 09:55 на Кіровоградщині було оголошено повітряну тривогу.
Вже о 10:18 у Кропивницькому пролунали вибухи.
Командування Повітряних сил попереджало про ракетну небезпеку та закликало жителів обласного центру бути в укриттях.
Український канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими, написав про нібито удари балістичними ракетами типу С-400, проте офіційно підтвердити цю інформацію поки що неможливо.
Раніше вибухи було чути у Кривому Розі.
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- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.
- У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.
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