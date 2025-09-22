В Купянске российские военные стреляли в гражданского, когда он ехал на велосипеде
В Купянске в начале сентября российские военнослужащие стреляли в мирного жителя. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что мужчина ехал на велосипеде, услышал автоматные выстрелы и почувствовал боль в ноге.
Мужчина упал с велосипеда и пополз по земле, после чего спрятался в камышах. Оттуда пострадавший видел, как на дорогу вышли двое военнослужащих в российской форме.
Позже мужчина смог добраться до соседней улицы, где получил помощь от местных жителей.
На следующий день украинские военные помогли ему эвакуироваться в Харьков для оказания медицинской помощи. Во время операции из ноги пострадавшего изъяли пулю от автомата Калашникова.
- В начале августа сообщалось, что российский военный расстрелял гражданского, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района.
- 18 августа российский военный расстрелял гражданского на Покровском направлении, а затем сбежал после совершенного преступления.
