У Купʼянську російські військові стріляли у цивільного, коли він їхав на велосипеді

Російські окупанти стріляли в цивільного чоловіка з автомата

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

У Купʼянську на початку вересня російські військовослужбовці стріляли в мирного жителя. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що чоловік їхав на велосипеді, почув автоматні постріли та відчув біль у нозі.

Чоловік упав з велосипеда й поповз по землі, після чого сховався в очереті. Звідти потерпілий бачив, як на дорогу вийшли двоє військовослужбовців у російській формі.

Пізніше чоловік зміг дістатись до сусідньої вулиці, де отримав допомогу від місцевих мешканців.

Наступного дня українські військові допомогли йому евакуюватися до Харкова для надання медичної допомоги. Під час операції з ноги потерпілого вилучили кулю від автомата Калашнікова.