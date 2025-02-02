В Курской области подорвался вице-губернатор Приморья Ефремов

По неподтвержденным данным, с ним погиб еще один офицер

Сергей Ефремов (Фото: ресурсы оккупантов)

В России погиб вице-губернатор Приморского края и бывший командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов. Информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"В Курской области взорвался вице-губернатор приморского края России, Сергей Ефремов", – написал он.

По неподтвержденным данным, он подорвался на мине вместе с еще одни офицером.

Известно, что Ефремов руководил добровольческой бригадой оккупантов с 2022 года с момента ее создания на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что Ефремов погиб, когда "возвращался с боевого задания". После начала Курской операции Украиной, Ефремов собрал сослуживцев из морской пехоты и тех, с кем учился в Рязанском училище, и принимал участие в боях.

"Сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб", – заявил российский губернатор.