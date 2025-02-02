У Курській області підірвався віце-губернатор Примор'я Єфремов

За непідтвердженими даними, із ним загинув ще один офіцер

Сергій Єфремов (Фото: ресурси окупантів)

У Росії загинув віцегубернатор Приморського краю та колишній командир добровольчого загону "Тигр" Сергій Єфремов. Інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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"У Курській області вибухнув віцегубернатор приморського краю Росії Сергій Єфремов", – написав він.

За непідтвердженими даними, він підірвався на міні разом із ще одним офіцером.

Відомо, що Єфремов керував добровольчою бригадою окупантів з 2022 року з моменту її створення на базі 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Глава Приморського краю Олег Кожем'яко заявив, що Єфремов загинув, коли "повертався з бойового завдання". Після початку Курської операції Україною, Єфремов зібрав товаришів по службі з морської піхоти і тих, з ким навчався в Рязанському училищі, і брав участь у боях.

"Сьогодні, виїжджаючи на рекогносцировку, загинув", – заявив російський губернатор.