У Курській області підірвався віце-губернатор Примор'я Єфремов
У Росії загинув віцегубернатор Приморського краю та колишній командир добровольчого загону "Тигр" Сергій Єфремов. Інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"У Курській області вибухнув віцегубернатор приморського краю Росії Сергій Єфремов", – написав він.
За непідтвердженими даними, він підірвався на міні разом із ще одним офіцером.
Відомо, що Єфремов керував добровольчою бригадою окупантів з 2022 року з моменту її створення на базі 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.
Глава Приморського краю Олег Кожем'яко заявив, що Єфремов загинув, коли "повертався з бойового завдання". Після початку Курської операції Україною, Єфремов зібрав товаришів по службі з морської піхоти і тих, з ким навчався в Рязанському училищі, і брав участь у боях.
"Сьогодні, виїжджаючи на рекогносцировку, загинув", – заявив російський губернатор.
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