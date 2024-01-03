В Курской области отключение электричества из-за "воздушной атаки"

В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Из-за этого отопления якобы нет в 17 многоквартирных домах

Железногорск (Фото: Википедия)

В Курской области России 3 января раздавались взрывы. Российский губернатор Роман Старовойт заявил о якобы воздушной атаке со стороны ВСУ, в результате которой "повреждена подстанция".

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По его словам, в Железногорском районе "после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция", что якобы повлекло за собой отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов.

Он отметил, что в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Поэтому отопления якобы нет в 17 многоквартирных домах.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова противостоять российским обстрелам энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Фото: Google maps

16 декабря 2023 года в районе железнодорожного вокзала в российском городе Дмитриеве была повреждена компрессорная станция, а также линия электросетей в Железногорском районе.

В ночь на 30 декабря Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

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