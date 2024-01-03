У Курській області відключення електрики через "повітряну атаку"

У російському Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався порив теплотраси. Через це опалення нібито немає в 17 багатоквартирних будинках

Желєзногорськ (Фото: Вікіпедія)

В Курській області Росії 3 січня лунали вибухи. Російський губернатор Роман Старовойт заявив про нібито повітряну атаку з боку ЗСУ, внаслідок якої "пошкоджено підстанцію".

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За його словами, у Желєзногорському районі "після повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено підстанцію", що нібито спричинило відключення електрики в житлових будинках кількох населених пунктів.

Він зазначив, що у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався порив теплотраси. Через це опалення нібито немає в 17 багатоквартирних будинках.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова протистояти російським обстрілам енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Фото: Google maps

16 грудня 2023 року у районі залізничного вокзалу у російському місті Дмитрієві було пошкоджено компресорну станцію, а також лінію електромереж у Желєзногорському районі.

У ніч проти 30 грудня Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив Гладков.

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