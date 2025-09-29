В Литве прокуроры требуют для украинца четыре года тюрьмы за поджог IKEA

Украинец Даниил Бардадим поджег торговый центр в Вильнюсе 9 мая 2024 года

IKEA (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Прокуратура запросила для украинца Даниила Бардадима наказание в виде четырех лет заключения за поджог торгового центра IKEA в Вильнюсе, который произошел 9 мая 2024 года. Об этом заявил прокурор Томас Улдукис, сообщает LRT.

По словам прокурора, он требовал более сурового наказания, чем предусмотрено по каждой из четырех статей обвинения.

"Но поскольку дело было рассмотрено достаточно быстро и суд смог провести сокращенное изучение доказательств, закон предусматривает сокращение наказания на одну треть", – уточнил Улдукис.

Он отметил, что после приговора обвиняемый должен отбывать срок в Литве, но это может зависеть от многих факторов.

Украинец обвиняется в совершении теракта, незаконном хранении взрывчатки, террористической подготовке и поездке с террористической целью.

На момент преступления он был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему грозит, – 10 лет тюрьмы. Приговор ожидается позже в этом году.