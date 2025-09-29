У Литві прокурори вимагають для українця чотири роки в'язниці за підпал IKEA
Прокуратура запросила для українця Данила Бардадима покарання у вигляді чотирьох років увʼязнення за підпал торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. Про це заявив прокурор Томас Улдукіс, повідомляє LRT.
За словами прокурора, він вимагав суворішого покарання, ніж передбачено за кожною з чотирьох статей обвинувачення.
"Але оскільки справу було розглянуто досить швидко і суд зміг провести скорочене вивчення доказів, закон передбачає скорочення покарання на одну третину", – уточнив Улдукіс.
Він зазначив, що після вироку обвинувачений має відбувати термін у Литві, але це може залежати від багатьох факторів.
Українець звинувачується у скоєнні теракту, незаконному зберіганні вибухівки, терористичній підготовці та поїздці з терористичною метою.
На момент злочину він був неповнолітнім, тому максимальне покарання, яке йому загрожує, – 10 років в'язниці. Вирок очікується пізніше цього року.
- 17 березня 2024 року повідомлялось, що правоохоронні органи знайшли докази, що спецслужби Росії стоять за підпалом IKEA у столиці Литви.
- У січні 2025 року в Естонії невідомі підпалили ресторан української кухні Slava Ukraini.
