У Литві прокурори вимагають для українця чотири роки в'язниці за підпал IKEA

Українець Данило Бардадим підпалив торговий центр у Вільнюсі 9 травня 2024 року

IKEA (Ілюстративне фото: depositphotos.com)

Прокуратура запросила для українця Данила Бардадима покарання у вигляді чотирьох років увʼязнення за підпал торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. Про це заявив прокурор Томас Улдукіс, повідомляє LRT.

За словами прокурора, він вимагав суворішого покарання, ніж передбачено за кожною з чотирьох статей обвинувачення.

"Але оскільки справу було розглянуто досить швидко і суд зміг провести скорочене вивчення доказів, закон передбачає скорочення покарання на одну третину", – уточнив Улдукіс.

Він зазначив, що після вироку обвинувачений має відбувати термін у Литві, але це може залежати від багатьох факторів.

Українець звинувачується у скоєнні теракту, незаконному зберіганні вибухівки, терористичній підготовці та поїздці з терористичною метою.

На момент злочину він був неповнолітнім, тому максимальне покарання, яке йому загрожує, – 10 років в'язниці. Вирок очікується пізніше цього року.