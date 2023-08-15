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В Луцке ракета попала в завод крупнейшего производителя подшипников в мире – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 16:59
В Луцке ракета попала в завод крупнейшего производителя подшипников в мире – Reuters - Фото
Фото: Офис генерального прокурора

В ходе российской ночной атаки 15 августа ракета попала в завод шведской компании SKF в Луцке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании Карла Бьернстама.

"Минувшей ночью произошла атака на город Луцк в Украине, и наша фабрика была повреждена во время этой атаки. С большой скорбью подтверждаем, что трое наших коллег были убиты",  сказал он.

По словам Бьернстама, компания рассмотрит последствия атаки и ущерб, причиненный фабрике, но добавил, что в первую очередь SKF сосредоточена на своих сотрудниках и их безопасности.

Компания является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников и имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работают в Луцке, пишет Reuters со ссылкой на отчет компании.

Согласно документам, на завод в Луцке приходилось около 0,5% общего объема производства SKF в 2022 году.

Луцкий подшипниковый завод вошел в состав корпорации SKF в 1998 году.

  • В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке сообщалось о работе сил ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий.
  • В Луцке спасатели достали одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников из-под завалов предприятия. Оккупанты изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".
  • Глава МВД отметил, что на 15:00 известно о трех погибших, 27 человек травмированы, больше всего пострадавших зафиксировано во Львове – 15 раненых.

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Артём Джерипа
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