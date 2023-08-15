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Последствия российской атаки: трое погибших, 27 раненых, есть разрушения – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 16:02
Последствия российской атаки: трое погибших, 27 раненых, есть разрушения – фото - Фото
Фото: Игорь Клименко | МВД

Ночью 15 августа страна-террорист РФ массированно атаковала Украину, обстрелам подверглись восемь областей. В результате есть погибшие и раненые, а также разрушения, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

На 15:00 известно о трех погибших, 27 человек травмированы, больше всего пострадавших зафиксировано во Львове – 15 раненых, написал Клименко.

В результате атаки повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе один многоквартирный и девять частных домов, также были повреждены медицинское и образовательное учреждение, говорится в сообщении.

На местах попаданий возникали пожары, спасатели оперативно потушили огонь, отметил Клименко.

Нацполиция фиксирует доказательства российских военных преступлений, сообщил он.

Также глава МВД добавляет фото с последствиями атаки.

Фото: Игорь Клименко | МВД

Фото: Игорь Клименко | МВД

Фото: Игорь Клименко | МВД
  • В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке – работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.
  • В Луцке спасатели извлекли одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников из-под завалов предприятия. Оккупанты изуродовали важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".
  • В этом ударе оккупанты в том числе применяли ракеты Х-101. Глава Офиса президента сообщил, что в выпущенных в этом году ракетах этого типа используется около 30 иностранных микросхем.

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Артём Джерипа
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