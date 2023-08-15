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Наслідки російської атаки: троє загиблих, 27 поранених, є руйнування – фото

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 16:02
Наслідки російської атаки: троє загиблих, 27 поранених, є руйнування – фото - Фото
Фото: Ігор Клименко | МВС

Вночі 15 серпня країна-терорист РФ масовано атакувала Україну, обстрілів зазнали вісім областей. Унаслідок цього є загиблі та поранені, а також руйнування, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На 15:00 відомо про трьох загиблих, 27 людей травмовано, найбільше потерпілих зафіксовано у Львові – 15 поранених осіб, написав Клименко.

Унаслідок атаки пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі один багатоквартирний та дев'ять приватних будинків, також були пошкоджені медичний та освітній заклад, йдеться у повідомленні.

На місцях влучань виникали пожежі, рятувальники оперативно загасили вогонь, зазначив Клименко.

Нацполіція фіксує докази російських воєнних злочинів, повідомив він.

Також очільник МВС додає фото з наслідками атаки.

Фото: Ігор Клименко | МВС

Фото: Ігор Клименко | МВС

Фото: Ігор Клименко | МВС
  • В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох людей, у Луцьку – працювали сили ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств. Наразі відомо про трьох загиблих.
  • У Луцьку рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих співробітників з-під завалів підприємства. Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".
  • У цьому ударі окупанти у тому числі застосовували ракети Х-101. Глава Офісу президента повідомив, що у випущених цього року ракетах цього типу використовується близько 30 іноземних мікросхем.

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Артем Джеріпа
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