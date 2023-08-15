У Луцьку ракета влучила в завод найбільшого у світі виробника підшипників – Reuters

Під час російської нічної атаки 15 серпня ракета влучила в завод шведської компанії SKF у Луцьку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника компанії Карла Б’єрнстама.

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"Минулої ночі сталася атака на місто Луцьк в Україні, і наша фабрика зазнала руйнувань під час цієї атаки. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті", – сказав він.

За словами Б’єрнстама, компанія розгляне наслідки атаки та збитки, завдані фабриці, але додав, що в першу чергу SKF зосереджена на своїх працівниках та їхній безпеці.

Компанія є найбільшим у світі виробником промислових підшипників та має близько 1100 працівників в Україні, більшість з яких працює в Луцьку, пише Reuters з посиланням на звіт компанії.

Згідно з документами, на завод у Луцьку припадало близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Луцький підшипниковий завод увійшов до складу корпорації SKF у 1998 році

В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох людей, у Луцьку повідомлялось про роботу сил ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств.

У Луцьку рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих працівників з-під завалів підприємства. Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".

Глава МВС зазначив, що на 15:00 відомо про трьох загиблих, 27 людей травмовано, найбільше потерпілих зафіксовано у Львові – 15 поранених осіб.

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