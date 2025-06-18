В МАГАТЭ заявили, что не видели доказательств создания ядерного оружия Ираном

Рафаэль Гросси (Фото: EPA)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства не было доказательств того, что Иран систематически работает над созданием ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью CNN.

"Если бы существовала какая-то тайная или скрытая деятельность, мы могли бы знать. У нас не было никаких доказательств систематических усилий, направленных на создание ядерного оружия", – отметил Гросси.

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Несмотря на это, 12 июня МАГАТЭ официально обвинило Иран в нарушении ядерных обязательств. В частности, речь шла о неспособности Тегерана предоставить убедительные объяснения по поводу следов урана, найденных на нескольких незадекларированных объектах.

Впоследствии, как сообщило агентство Associated Press, Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ заявил, что создаст новый объект по обогащению "в безопасном месте" и "планируются и другие мероприятия".

"У Исламской Республики Иран нет другого выбора, кроме как отреагировать на эту политическую резолюцию", – говорилось в совместном заявлении Министерства иностранных дел Ирана и Организации по атомной энергии Ирана.

17 июня CNN сообщало, что Иран не занимался активной разработкой ядерного оружия. А если захочет, то сможет ее сделать не раньше, чем через три года.

Иран заявлял, что не стремится к получению ядерного оружия, но имеет право на исследования.