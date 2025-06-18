У МАГАТЕ заявили, що не бачили доказів створення ядерної зброї Іраном

Рафаель Гроссі (Фото: EPA)

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство не мало доказів того, що Іран систематично працює над створенням ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Якби існувала якась таємна або прихована діяльність, ми могли б знати. У нас не було жодних доказів систематичних зусиль, спрямованих на створення ядерної зброї", – зазначив Гроссі.

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Попри це, 12 червня МАГАТЕ офіційно звинуватило Іран у порушенні ядерних зобовʼязань. Зокрема, йшлося про нездатність Тегерана надати переконливі пояснення щодо слідів урану, знайдених на кількох незадекларованих обʼєктах.

Згодом як повідомила агенція Associated Press, Іран у відповідь на резолюцію МАГАТЕ заявив, що створить новий об'єкт зі збагачення "у безпечному місці" та що "плануються й інші заходи".

"Ісламська Республіка Іран не має іншого вибору, окрім як відреагувати на цю політичну резолюцію", – йшлося у спільній заяві Міністерства закордонних справ Ірану та Організації з атомної енергії Ірану.

17 червня CNN повідомляло, що Іран не займався активною розробкою ядерної зброї. А якщо захоче, то зможе її зробити не раніше, ніж за три роки.

Іран заявляв, що не прагне одержати ядерну зброю, але має право на дослідження.