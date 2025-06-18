У МАГАТЕ заявили, що не бачили доказів створення ядерної зброї Іраном
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство не мало доказів того, що Іран систематично працює над створенням ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.
"Якби існувала якась таємна або прихована діяльність, ми могли б знати. У нас не було жодних доказів систематичних зусиль, спрямованих на створення ядерної зброї", – зазначив Гроссі.
Попри це, 12 червня МАГАТЕ офіційно звинуватило Іран у порушенні ядерних зобовʼязань. Зокрема, йшлося про нездатність Тегерана надати переконливі пояснення щодо слідів урану, знайдених на кількох незадекларованих обʼєктах.
Згодом як повідомила агенція Associated Press, Іран у відповідь на резолюцію МАГАТЕ заявив, що створить новий об'єкт зі збагачення "у безпечному місці" та що "плануються й інші заходи".
"Ісламська Республіка Іран не має іншого вибору, окрім як відреагувати на цю політичну резолюцію", – йшлося у спільній заяві Міністерства закордонних справ Ірану та Організації з атомної енергії Ірану.
- 17 червня CNN повідомляло, що Іран не займався активною розробкою ядерної зброї. А якщо захоче, то зможе її зробити не раніше, ніж за три роки.
- Іран заявляв, що не прагне одержати ядерну зброю, але має право на дослідження.