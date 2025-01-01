В МИД Чехии отреагировали на атаку по Киеву: Россия выбрала насилие

Глава МИД Чехии Ян Липовский (Фото: x.com/JanLipavsky)

Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский прокомментировал атаку России на Украину в новогоднюю ночь. Он выразился в соцсети Х (Twitter).

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Липовский отметил, что Россия избрала насилие в новогоднюю ночь и унесла невинную жизнь.

Он заявил, что чешская дипломатия и дальше будет "твердо стоять" на стороне украинцев. Также глава МИД подчеркнул, что мир начинается с привлечения агрессора к ответственности.