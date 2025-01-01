В МИД Чехии отреагировали на атаку по Киеву: Россия выбрала насилие
Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский прокомментировал атаку России на Украину в новогоднюю ночь. Он выразился в соцсети Х (Twitter).
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Липовский отметил, что Россия избрала насилие в новогоднюю ночь и унесла невинную жизнь.
Он заявил, что чешская дипломатия и дальше будет "твердо стоять" на стороне украинцев. Также глава МИД подчеркнул, что мир начинается с привлечения агрессора к ответственности.
- Утром 1 декабря Россия атаковала Киев дронами. Из-за падения обломков дронов возникли пожары, в том числе в здании НБУ.
- Также стало известно, что погибли два человека из-за новогодней атаки на Киев.
- Всего кафиры выпустили по Украине 111 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 из них.