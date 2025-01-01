У МЗС Чехії відреагували на атаку по Києву: Росія обрала насильство
Глава МЗС Чехії Ян Липавський (Фото: x.com/JanLipavsky)

Голова міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував атаку Росії на Україну у новорічну ніч. Він висловився у соцмережі Х (Twitter).

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Ліпавський зазначив, що Росія обрала насильство у новорічну ніч та забрала невинне життя.

Він заявив, що чеська дипломатія й надалі "твердо стоятиме" на боці українців. Також голова МЗС підкреслив, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.

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