У МЗС Чехії відреагували на атаку по Києву: Росія обрала насильство

Глава МЗС Чехії Ян Липавський (Фото: x.com/JanLipavsky)

Голова міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував атаку Росії на Україну у новорічну ніч. Він висловився у соцмережі Х (Twitter).

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Ліпавський зазначив, що Росія обрала насильство у новорічну ніч та забрала невинне життя.

Він заявив, що чеська дипломатія й надалі "твердо стоятиме" на боці українців. Також голова МЗС підкреслив, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.

Вранці 1 грудня Росія атакувала Київ дронами. Через падіння уламків дронів виникли пожежі, зокрема в будівлі НБУ.

Також стало відомо, що загинули дві людини через новорічну атаку на Київ.

Загалом окупанти випустили по Україні 111 безпілотників. Сили ППО збили 63 з них.