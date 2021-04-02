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В МИД назвали незаконный призыв украинцев в Крыму военным преступлением

02.04.2021, 07:20
В МИД назвали незаконный призыв украинцев в Крыму военным преступлением - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел осудили незаконный призыв украинцев на службу в оккупированном Крыму, заявив, что это нарушает нормы международного права. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

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"Министерство иностранных дел Украины высказывает решительный протест против совершения Россией военного преступления – призыва граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя на службу в Вооруженных силах РФ", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что с 2015 года оккупанты провели на полуострове уже 12 призывных кампаний, призвав на службу порядка 28 000 человек, и с 1 апреля текущего года стартовал очередной "призыв".

Россия регулярно нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе положения четвертой Женевской конвенции 1949 года, вербуя украинских бойцов и подвергая уголовным преследования тех, кто не согласен служить под эгидой РФ, подчеркнули в ведомстве. 

В итоге МИД призвало международное сообщество дать надлежащую оценку действиям россиян и усилить политико-дипломатическое давление на них.

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Дарья Мостовая
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