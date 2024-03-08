В МИД Польши не отвергают идею Макрона о западных войсках в Украине: Не что-то немыслимое

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не считает идею французского президента Эмманюэля Макрона по поводу западных войск в Украине чем-то "немыслимым". Об этом он заявил на брифинге в честь 25 лет членства Польши в Организации Североатлантического договора.

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Комментируя слова французского лидера, Сикорский отметил, что похожий случай уже встречался в истории во время Корейской войны 1950-1953 годов, когда на помощь стране отправилась коалиция государств по решению Совета безопасности ООН. Поэтому, он считает, что, учитывая этот прецедент, "коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым".

"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", – сказал он.

Глава польского МИД подчеркнул, что на стороне Запада должна играть "способность к творчески определенной и асимметричной эскалации".

Также Сикорский отметил, что ценит "французскую инициативу последних дней". По его мнению, она имеет хорошее намерение – чтобы российский диктатор Владимир Путин спрашивал себя, каким будет следующий шаг Западного мира.

"А не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии", – добавил глава польского МИД.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

6 марта министр иностранных дел Франции Сежурне призвал Европу к устойчивости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет Россия. Он считает, что "если Украина падет – это будет иметь множество последствий".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности, возможное присутствие в Украине.

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