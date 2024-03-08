У МЗС Польщі не відкидають ідею Макрона щодо західних військ в Україні: Це не щось немислиме

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає ідею французького президента Емманюеля Макрона щодо західних військ в Україні чимось "немислимим". Про це він заявив під час брифінгу на честь 25 років членства Польщі в Організації Північноатлантичного договору.

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Коментуючи слова французького лідера, Сікорський зауважив, що схожий випадок уже зустрічався в історії під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН. Тому, він вважає, що, з огляду на цей прецедент, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – сказав він.

Очільник польського МЗС наголосив, що на боці Заходу має грати "здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації".

Також Сікорський зауважив, що цінує "французьку ініціативу останніх днів". На його думку, вона має добрий намір – щоб російський диктатор Володимир Путін питав себе, яким буде наступний крок Західного світу.

"А не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", – додав очільник польського МЗС.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

6 березня міністр закордонних справ Франції Сежурне закликав Європу до стійкості перед обличчям загрози, яку, як і раніше, становить Росія. Він вважає, що "якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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