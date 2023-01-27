В МИД РФ назвали поставки танков "расширением конфликта со стороны НАТО". Подоляк ответил

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала поставки западных танков Украине "расширением конфликта со стороны НАТО". Ей ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и напомнил, что страна-оккупант занимается массовыми убийствами в Украине.

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Российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Захаровой, где она возмущается поставками западных танков в Украину, называя их "законными целями" для оккупантов.

Также она сказала, что поставки танков Украине являются "расширением конфликта со стороны НАТО".

На высказывания Захаровой в Twitter отреагировал Подоляк, который написал, что целью войны РФ против Украины является массовое убийство мирных граждан.

Он отметил, что нет никакого "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украины и ее права на жизнь.

"Как бы выразительно объяснить российскому МИДу и другим госучреждениям, что Россия является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории", — заявил Подоляк.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.

Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.

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Дмитро Гриниченко

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