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В МИД РФ назвали поставки танков "расширением конфликта со стороны НАТО". Подоляк ответил

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 15:08
В МИД РФ назвали поставки танков
Михаил Подоляк (Фото: Instagram)

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала поставки западных танков Украине "расширением конфликта со стороны НАТО". Ей ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и напомнил, что страна-оккупант занимается массовыми убийствами в Украине.

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Российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Захаровой, где она возмущается поставками западных танков в Украину, называя их "законными целями" для оккупантов.

Также она сказала, что поставки танков Украине являются "расширением конфликта со стороны НАТО". 

На высказывания Захаровой в Twitter отреагировал Подоляк, который написал, что целью войны РФ против Украины является массовое убийство мирных граждан.

Он отметил, что нет никакого "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украины и ее права на жизнь. 

"Как бы выразительно объяснить российскому МИДу и другим госучреждениям, что Россия является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории", — заявил Подоляк.

Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Дмитро Гриниченко
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