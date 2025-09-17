В МИД скептически относятся к идее введения миротворцев ООН из-за их неэффективности
Министерство иностранных дел Украины относится скептически к идее отправки миротворцев ООН в Украину, поскольку они показали свою неэффективность. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передаёт РБК-Украина.
По его словам, ранее глава ведомства Андрей Сибига отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые применялись для мониторинга, в частности режима прекращения огня и других мер для достижения мира в Украине, не показали эффективности.
"Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня", – сказал он.
По словам спикера, министр неоднократно подчеркивал необходимость искать альтернативные механизмы, особенно в сфере обеспечения режима прекращения огня.
Тихий также отметил, что президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказывает разные мнения относительно того, как Генассамблея могла бы участвовать в урегулировании войны РФ против Украины.
"Именно это стремление мы приветствуем, однозначно, и будем искать вместе способы, как действительно этот орган привлечь к завершению российской агрессии и обеспечению мира, однозначно. Будем с ними работать дальше над этим", – добавил Тихий.
- 30 августа The Telegraph писала, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.
- 4 сентября Макрон озвучил будущие гарантии безопасности для Украины. В частности, 26 стран готовы дать миротворцев или помощь Киеву.
- 5 сентября президент Зеленский сообщил, что точное количество миротворцев, которых иностранные государства готовы отправить в Украину после войны, пока неизвестно, но это будет "не в единицах, а в тысячах".
Комментарии (0)