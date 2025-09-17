У МЗС скептично ставляться до ідеї введення миротворців ООН через їхню неефективність
Міністерство закордонних справ України ставиться скептично до ідеї відправки миротворців ООН в Україну, оскільки вони показали свою неефективність. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає РБК-Україна.
За його словами, раніше глава відомства Андрій Сибіга зазначав, що механізми ОБСЄ та ООН, які застосовувалися для моніторингу, зокрема режиму припинення вогню та інших заходів для досягнення миру в Україні, не показали ефективності.
"Тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню", – сказав він.
За словами речника, міністр неодноразово підкреслював потребу шукати альтернативні механізми, особливо у сфері забезпечення режиму припинення вогню.
Тихий також зазначив, що президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок висловлює різні думки щодо того, як Генасамблея могла б брати участь у врегулюванні війни РФ проти України.
"Саме це прагнення ми вітаємо, однозначно, і будемо шукати разом способи, як дійсно цей орган залучити до завершення російської агресії та гарантування миру, однозначно. Будемо з ними працювати далі над цим", – додав Тихий.
- 30 серпня The Telegraph писала, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
- 4 вересня Макрон озвучив майбутні гарантії безпеки для України. Зокрема, 26 країн готові дати миротворців або допомогу Києву.
- 5 вересня президент Зеленський повідомив, що точна кількість миротворців, яких іноземні держави готові надіслати в Україну після війни, поки невідома, але це буде "не в одиницях, а в тисячах".
Коментарі (0)