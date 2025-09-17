У МЗС скептично ставляться до ідеї введення миротворців ООН через їхню неефективність

Тихий зазначив, що потрібно шукати альтернативні механізми, особливо, коли йдеться про режим припинення вогню

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ України ставиться скептично до ідеї відправки миротворців ООН в Україну, оскільки вони показали свою неефективність. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

За його словами, раніше глава відомства Андрій Сибіга зазначав, що механізми ОБСЄ та ООН, які застосовувалися для моніторингу, зокрема режиму припинення вогню та інших заходів для досягнення миру в Україні, не показали ефективності.

"Тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню", – сказав він.

За словами речника, міністр неодноразово підкреслював потребу шукати альтернативні механізми, особливо у сфері забезпечення режиму припинення вогню.

Тихий також зазначив, що президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок висловлює різні думки щодо того, як Генасамблея могла б брати участь у врегулюванні війни РФ проти України.

"Саме це прагнення ми вітаємо, однозначно, і будемо шукати разом способи, як дійсно цей орган залучити до завершення російської агресії та гарантування миру, однозначно. Будемо з ними працювати далі над цим", – додав Тихий.