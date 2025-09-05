Зеленський про іноземний контингент: Це точно буде не в одиницях, а в тисячах

Президент заявив, що про конкретну кількість солдатів, які будуть направлені в Україну, говорити зарано

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта (Фото: ОП)

Наразі немає конкретної цифри щодо кількості військових, які іноземні держави готові розгорнути в Україні після завершення бойових дій, але це буде "не в одиницях, а в тисячах". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави заявив, що не готовий говорити про всі деталі гарантій безпеки від партнерів, адже наразі не все узгоджено.

"Хоча в принципі у нас є дійсно план і питання буде йти про координацію країн по захисту неба. І це вже йде нам з розумінням у кількості – в кількості літаків, в кількості команд. І також координація на морі. І також ми розуміємо, які країни й що готові запровадити", – сказав президент.

Він додав, що не готовий назвати кількість солдатів іноземного контингенту.

"Але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це трішечки зарано говорити", – наголосив Зеленський.

30 серпня The Telegraph писала, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.

4 вересня Макрон озвучив майбутні гарантії безпеки для України. Зокрема, 26 країн готові дати миротворців або допомогу Києву.

Генсек НАТО заявляв, що не Росії вирішувати, чи може Україна мати іноземні війська на своїй території як гарантію безпеки.