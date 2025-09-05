Зеленський про іноземний контингент: Це точно буде не в одиницях, а в тисячах
Наразі немає конкретної цифри щодо кількості військових, які іноземні держави готові розгорнути в Україні після завершення бойових дій, але це буде "не в одиницях, а в тисячах". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою.
Глава держави заявив, що не готовий говорити про всі деталі гарантій безпеки від партнерів, адже наразі не все узгоджено.
"Хоча в принципі у нас є дійсно план і питання буде йти про координацію країн по захисту неба. І це вже йде нам з розумінням у кількості – в кількості літаків, в кількості команд. І також координація на морі. І також ми розуміємо, які країни й що готові запровадити", – сказав президент.
Він додав, що не готовий назвати кількість солдатів іноземного контингенту.
"Але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це трішечки зарано говорити", – наголосив Зеленський.
- 30 серпня The Telegraph писала, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
- 4 вересня Макрон озвучив майбутні гарантії безпеки для України. Зокрема, 26 країн готові дати миротворців або допомогу Києву.
- Генсек НАТО заявляв, що не Росії вирішувати, чи може Україна мати іноземні війська на своїй території як гарантію безпеки.
