Зеленський про іноземний контингент: Це точно буде не в одиницях, а в тисячах
Володимир Зеленський та Антоніу Кошта (Фото: ОП)

Наразі немає конкретної цифри щодо кількості військових, які іноземні держави готові розгорнути в Україні після завершення бойових дій, але це буде "не в одиницях, а в тисячах". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави заявив, що не готовий говорити про всі деталі гарантій безпеки від партнерів, адже наразі не все узгоджено.

"Хоча в принципі у нас є дійсно план і питання буде йти про координацію країн по захисту неба. І це вже йде нам з розумінням у кількості – в кількості літаків, в кількості команд. І також координація на морі. І також ми розуміємо, які країни й що готові запровадити", – сказав президент.

Він додав, що не готовий назвати кількість солдатів іноземного контингенту.

"Але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це трішечки зарано говорити", – наголосив Зеленський.

