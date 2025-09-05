WSJ: Європейські військові розробили план розгортання в Україні двох сухопутних груп

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Командувачі європейських армій розробили детальний план розгортання військ в Україні, який включає відправлення двох груп сухопутних військ. Про це WSJ повідомив європейський дипломат.

За словами дипломата, одну групу можуть відправити для навчання та допомоги українським військовим, а другу – як окремі сили підтримки, щоб перешкодити майбутньому російському вторгненню.

Поточний план вже передбачає зобов'язання щодо розгортання понад 10 000 військовослужбовців, сказав дипломат.

Водночас повітряне патрулювання неба здійснюватимуть повітряні сили, що базуються за межами України.

За словами співрозмовника, ці плани отримали пропозиції від деяких американських генералів, які брали участь в обговореннях, серед яких також був головнокомандувач обʼєднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.