WSJ: Европейские военные разработали план развертывания в Украине двух сухопутных групп
Командующие европейскими армиями разработали детальный план развертывания войск в Украине, который включает отправку двух групп сухопутных войск. Об этом WSJ сообщил европейский дипломат.
По словам дипломата, одну группу могут отправить для обучения и помощи украинским военным, а вторую – как отдельные силы поддержки, чтобы помешать будущему российскому вторжению.
Текущий план уже предусматривает обязательства по развертыванию более 10 000 военнослужащих, сказал дипломат.
В то же время воздушное патрулирование неба будут осуществлять воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины.
По словам собеседника, эти планы получили предложения от некоторых американских генералов, участвовавших в обсуждениях, среди которых также был главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
- 30 августа The Telegraph писало, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.
- 4 сентября президент Франции Макрон озвучил будущие гарантии безопасности для Украины. В частности, 26 стран готовы дать миротворцев или помощь Киеву.
- Генсек НАТО заявлял, что не России решать, может ли Украина иметь иностранные войска на своей территории как гарантию безопасности.
Комментарии (0)