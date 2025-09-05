WSJ: Европейские военные разработали план развертывания в Украине двух сухопутных групп

Этот план уже обязывает отправить более 10 000 военнослужащих, сообщил дипломат WSJ

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Командующие европейскими армиями разработали детальный план развертывания войск в Украине, который включает отправку двух групп сухопутных войск. Об этом WSJ сообщил европейский дипломат.

По словам дипломата, одну группу могут отправить для обучения и помощи украинским военным, а вторую – как отдельные силы поддержки, чтобы помешать будущему российскому вторжению.

Текущий план уже предусматривает обязательства по развертыванию более 10 000 военнослужащих, сказал дипломат.

В то же время воздушное патрулирование неба будут осуществлять воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины.

По словам собеседника, эти планы получили предложения от некоторых американских генералов, участвовавших в обсуждениях, среди которых также был главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.