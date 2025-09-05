Зеленский об иностранном контингенте: Это точно будет не в единицах, а в тысячах

Президент заявил, что о конкретном количестве солдат, которые будут направлены в Украину, говорить рано

Владимир Зеленский и Антониу Кошта (Фото: ОП)

Пока нет конкретной цифры по количеству военных, которые иностранные государства готовы развернуть в Украине после завершения боевых действий, но это будет "не в единицах, а в тысячах". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Глава государства заявил, что не готов говорить обо всех деталях гарантий безопасности от партнеров, ведь пока не все согласовано.

"Хотя в принципе у нас есть действительно план и вопрос будет идти о координации стран по защите неба. И это уже идет нам с пониманием в количестве – в количестве самолетов, в количестве команд. И также координация на море. И также мы понимаем, какие страны и что готовы ввести", – сказал президент.

Он добавил, что не готов назвать количество солдат иностранного контингента.

"Но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом немножечко рано говорить", – подчеркнул Зеленский.

30 августа The Telegraph писала, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.

4 сентября Макрон озвучил будущие гарантии безопасности для Украины. В частности, 26 стран готовы дать миротворцев или помощь Киеву.

Генсек НАТО заявлял, что не России решать, может ли Украина разместить иностранные войска на своей территории как гарантию безопасности.