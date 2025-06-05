В МИД Украины посоветовали Путину "прекратить скулить" из-за спецоперации "Паутина"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на жалобы российского диктатора Владимира Путина по поводу ударов Украины по аэродромам России. Кремль снова путает причину и следствие, ведь именно она является агрессором, а Украина – обороняющимся государством, сообщил в комментарии МИД.

Как отмечают дипломаты, Генеральная Ассамблея ООН официально, в ряде резолюций, признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию против Украины.

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Международное право в таких ситуациях четко подразумевает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН.

"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в том числе защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимы к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и общин, для убийства наших детей, гражданских и военных", – отмечается в заявлении.

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Также в МИДе отмечают, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями.

"Россия – агрессор, совершивший незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина – страна, которая защищается от агрессии. Поэтому российские удары являются по определению актами агрессии и террора, а украинские – актами самозащиты", – подчеркивается в заявлении.

Как обращают внимание дипломаты, Россия наносит удары в основном по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.

Ведомство также напомнило, что Украина уже три месяца назад согласилась на прекращение огня, однако Россия его игнорирует, продолжая войну и выдвигая ультиматумы.

"Путину надо прекратить скулить об украинских ударах по его самолетам и согласиться по крайней мере на 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну", – отмечается в заявлении.