В МЗС України порадили Путіну "припинити скиглити" через спецоперацію "Павутина"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скарги російського диктатора Володимира Путіна щодо ударів України по аеродромах Росії. Кремль знову плутає причину й наслідок, адже саме він є агресором, а Україна – державою, яка обороняється, повідомило у коментарі МЗС.

Як наголошують дипломати, Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію проти України.

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Міжнародне право у таких ситуаціях чітко передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН.

"Це означає, що удари по законних військових цілях у РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", – наголошується у заяві.

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Також у МЗС зауважують, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями.

"Росія – агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна – країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські – актами самозахисту", – підкреслюється у заяві.

Як звертають увагу дипломати, Росія завдає ударів здебільшого по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.

Відомство також нагадало, що Україна вже три місяці тому погодилася на припинення вогню, однак Росія це ігнорує, продовжуючи війну та висуваючи ультиматуми.

"Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", – наголошується у заяві.