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В Министерстве образования ответили на предложения Венгрии

В Министерстве образования ответили на предложения Венгрии - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.02.2020, 16:26

Новосад считает, что нынешние нормы закона об образовании оптимальны

Министр науки и образования Анна Новосад прокомментировала встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и предложения Венгрии в законодательство об образовании. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии о языковом вопросе для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами", - заявила Новосад.

По ее словам, Сийярто предложил рассмотреть две возможности:

- приравнять венгерский язык к языкам коренных народов;
- увеличить количество часов на изучение украинского не за счет изучения других предметов на украинском, а за счет увеличения часов на предмет "украинский язык".

Новосад заявила, что признание венгров коренным народом - политический вопрос, который сейчас не стоит поднимать. Она подчеркнула, что коренными народами считаются те, которые не имеют собственного государства, кроме Украины.

В отношении увеличения часов Новосад сказала, что Украина не может заставить детей учиться семь дней в неделю. По ее словам, принятый в законе об образовании вариант с постепенным увеличением процента предметов, которые преподаются на украинском, - это оптимальный вариант.

Новосад подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

  • В июле 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока Киев не даст гарантий прав венгерского меньшинства.
  • 16 января стало известно, что Сийярто приглашен в Украину в феврале.
  • Сегодня Сийярто заявил, что сделал два предложения по украинскому закону об образовании.

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