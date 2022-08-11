В Минобороны обратились к жителям тыловых городов: Боритесь на всех возможных фронтах

Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала жителей тыловых городов бороться на всех возможных фронтах и напомнила, что полномасштабная война с Россией продолжается. Об этом она сообщила на брифинге 11 августа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, несмотря на "условную тишину" в тыловых населенных пунктах, активная фаза большой войны с РФ продолжается, а жестокость российских оккупантов иногда возрастает.

Она призвала жителей тыловых городов бороться на экономическом, информационном, дипломатическом и на всех возможных фронтах.

"Испытание войной общее для всех нас, сегодня каждый из нас воин и наша победа будет общей. Вооруженные Силы Украины знают, что делают и большой объем информации не выходит за рамки дозволенного в военное время, это нужно понимать", – подчеркнула Маляр.

Читайте также: В Кабмине показали алгоритм действий для тех, кто будет эвакуироваться из Донецкой области

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.