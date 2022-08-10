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Рада продлит военное положение, стоит также ожидать продолжения мобилизации — нардеп

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 09:03
Рада продлит военное положение, стоит также ожидать продолжения мобилизации — нардеп - Фото
Верховная Рада (Фото: EPA)

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на ближайшем заседании Верховная Рада продолжит военное положение. Также стоит ожидать указа о продолжении всеобщей мобилизации. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на ближайшем пленарном заседании парламент опять продолжит срок военного положения, соответствующий указ президента Владимира Зеленского будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

Он отметил, что пока срок продления военного положения неизвестен, но ожидается, что он будет "достаточно долгим". Также нардеп заявил, что стоит ожидать и продолжения всеобщей мобилизации, которая привязывается к сроку действия военного положения. 

В мае парламент продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа. 

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали мобилизацию и обеспечение войск вооружением 

Дмитрий Гриниченко
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верховная рада война военное положение всеобщая мобилизация
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