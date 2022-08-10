Рада продлит военное положение, стоит также ожидать продолжения мобилизации — нардеп
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на ближайшем заседании Верховная Рада продолжит военное положение. Также стоит ожидать указа о продолжении всеобщей мобилизации. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, на ближайшем пленарном заседании парламент опять продолжит срок военного положения, соответствующий указ президента Владимира Зеленского будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.
Он отметил, что пока срок продления военного положения неизвестен, но ожидается, что он будет "достаточно долгим". Также нардеп заявил, что стоит ожидать и продолжения всеобщей мобилизации, которая привязывается к сроку действия военного положения.
В мае парламент продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.
- 15 июля набрала 25 000 голосов петиция, в которой президента Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС.
- 28 июля очередная петиция набрала 25 000 подписей: просят выпустить большинство мужчин за границу, аргументируя это тем, что "воевать должны боеспособные". Ранее он уже отвечал отказом на аналогичную петицию в мае, а затем и в июне.
- 29 июля Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации.
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