Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали мобилизацию и обеспечение войск вооружением
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 4 августа, где поднимались вопросы обеспечения войск вооружениями и хода всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В заседании участвовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны, которые рассмотрели ряд "неотложных вопросов".
Первым на повестке дня был вопрос насчет состояния обеспечения Сил обороны Украины необходимым вооружением и военной техникой. Также была заслушана информация насчет состояния выполнения решений Ставки, которые были приняты на предыдущих заседаниях.
В СНБО заявили, что был сделан акцент на персональной ответственности силовиков за выполнение приказов президента.
Также был заслушан доклад насчет продления действия плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации. По всем поднятым вопросам были приняты соответствующие решения.
- 21 июля на заседании Ставки верховного главнокомандующего участники обсудили увеличение интенсивности ударов по российским оккупантам, согласившись, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте.
- 28 июля Зеленский провел заседание Ставки, на котором проанализировали состояние обеспечения военных вооружением. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Президент давал задание проверить Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области на готовность дать отпор беларуским войскам в случае вторжения.
Читайте также: "Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского и Залужного
Комментарии