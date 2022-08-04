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Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали мобилизацию и обеспечение войск вооружением

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:23
Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали мобилизацию и обеспечение войск вооружением - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 4 августа, где поднимались вопросы обеспечения войск вооружениями и хода всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.

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В заседании участвовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны, которые рассмотрели ряд "неотложных вопросов". 

Первым на повестке дня был вопрос насчет состояния обеспечения Сил обороны Украины необходимым вооружением и военной техникой. Также была заслушана информация насчет состояния выполнения решений Ставки, которые были приняты на предыдущих заседаниях.

В СНБО заявили, что был сделан акцент на персональной ответственности силовиков за выполнение приказов президента. 

Также был заслушан доклад насчет продления действия плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации. По всем поднятым вопросам были приняты соответствующие решения.

  • 21 июля на заседании Ставки верховного главнокомандующего участники обсудили увеличение интенсивности ударов по российским оккупантам, согласившись, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте. 
  • 28 июля Зеленский провел заседание Ставки, на котором проанализировали состояние обеспечения военных вооружением. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
  • Президент давал задание проверить Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области на готовность дать отпор беларуским войскам в случае вторжения.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война снбо
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