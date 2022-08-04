Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали мобилизацию и обеспечение войск вооружением

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 4 августа, где поднимались вопросы обеспечения войск вооружениями и хода всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.

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В заседании участвовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны, которые рассмотрели ряд "неотложных вопросов".

Первым на повестке дня был вопрос насчет состояния обеспечения Сил обороны Украины необходимым вооружением и военной техникой. Также была заслушана информация насчет состояния выполнения решений Ставки, которые были приняты на предыдущих заседаниях.

В СНБО заявили, что был сделан акцент на персональной ответственности силовиков за выполнение приказов президента.

Также был заслушан доклад насчет продления действия плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации. По всем поднятым вопросам были приняты соответствующие решения.

21 июля на заседании Ставки верховного главнокомандующего участники обсудили увеличение интенсивности ударов по российским оккупантам, согласившись, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте.

28 июля Зеленский провел заседание Ставки, на котором проанализировали состояние обеспечения военных вооружением. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Президент давал задание проверить Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области на готовность дать отпор беларуским войскам в случае вторжения.

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Дмитрий Гриниченко

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