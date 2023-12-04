В Минобороны пообещали: ВСУ в декабре получат "в разы" больше дронов, чем в ноябре

Иван Гаврилюк (Фото: АрміяІnform)

В Министерстве обороны пообещали, что Вооруженные Силы Украины в декабре получат "в разы" больше дронов, чем в ноябре. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк в интервью АрміяІnform.

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По его словам, в последние месяцы военные получают больше БПЛА разных типов.

"Следует понимать, что учитывая интенсивность боевых действий на отдельных участках, БПЛА, особенно тактического уровня, является по сути расходным материалом. Запас нужно пополнять практически непрерывно, как снаряды. В ноябре нам удалось направить в войска больше БПЛА, чем в предыдущем месяце. Мы получили дополнительный ресурс для закупки. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников", — сказал Гаврилюк.

Он выразил надежду, что увеличение количества дронов изменит ситуацию на поле боя.

"Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство средств радиоэлектронной борьбы. Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. В настоящее время для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", — заявил чиновник.

Заместитель главы МО подчеркнул, что сегодня в ВСУ эксплуатируется около 70 модификаций БПЛА и более чем 20 разных типов боеприпасов для них.

В сентябре на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км/час.

Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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