У Міноборони пообіцяли: ЗСУ у грудні отримають "у рази" більше дронів, ніж у листопаді

Гаврилюк заявив, що Збройні Сили України сьогодні експлуатують близько 70 модифікацій безпілотників

Iван Гаврилюк (Фото: АрміяІnform)

У Міністерстві оборони пообіцяли, що Збройні Сили України у грудні отримають "у рази" більше дронів, ніж у листопаді. Про це повідомив заступник глави відомства Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміяInform.

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За його словами, останні місяці військові отримують більше БПЛА різних типів.

"Слід розуміти, що з огляду на інтенсивність бойових дій на окремих ділянках, БПЛА, особливо тактичного рівня, є по суті витратним матеріалом. Запас потрібно поповнювати практично безперервно, як снаряди. У листопаді нам вдалося направити до військ більше БПЛА, ніж у попередньому місяці. Ми отримали додатковий ресурс для закупівлі. Тому у грудні ЗСУ отримають уже в рази більше безпілотників", — сказав Гаврилюк.

Він висловив сподівання, що збільшення кількості дронів змінить ситуацію на полі бою.

"Важливо додати, що необхідно масштабувати не лише виробництво БПЛА, а й виробництво засобів радіоелектронної боротьби. Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Наразі для цього докладається максимум зусиль та можливих фінансових ресурсів", – заявив чиновник.

Заступник голови МО наголосив, що сьогодні у ЗСУ експлуатується близько 70 модифікацій БПЛА та більш ніж 20 різних типів боєприпасів для них.

У вересні на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км/год.

Віцепрем'єр Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло у понад 100 разів порівняно з 2022 роком.

Україна розробляє свій аналог російського дрону-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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