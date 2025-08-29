В мире за пять лет на 70% выросло число пропавших без вести – Красный Крест

По данным организации, причина – рост воен по всему миру, в том числе и в Украине

ВСУ (Иллюстративное фото: Оперативное командование "Запад")

За пять лет из-за роста конфликтов количество пропавших без вести людей выросло примерно на 70%. Об этом заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Пьер Кренбюль.

"От Судана до Украины, от Сирии до Колумбии тенденция очевидна: стремительно растущее число пропавших без вести служит суровым напоминанием о том, что конфликтующие стороны и те, кто их поддерживает, не в состоянии защитить людей во время войны", – сказал он.

По данным организации, к концу 2024 года насчитывалось около 284 400 человек, пропавших без вести. Это примерно на 68% больше, чем в 2019 году, когда их число насчитывало 169 500 человек. Причины роста – вооруженные конфликты в Судане и секторе Газа, а также полномасштабная война в Украине.

Найдены были только немного больше 16 000 человек, и более 7000 воссоединились со своими семьями.

В Красном Кресте предполагают, что реальное число пропавших без вести может быть намного выше зарегистрированной.