У світі за п'ять років на 70% зросла кількість зниклих безвісти – Червоний Хрест
За п'ять років через зростання конфліктів кількість зниклих безвісти людей зросла приблизно на 70%. Про це заявив генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста П'єр Кренбюль.
"Від Судану до України, від Сирії до Колумбії тенденція очевидна: кількість зниклих безвісти, яка стрімко зростає, слугує суворим нагадуванням про те, що сторони, які конфліктують, і ті, хто їх підтримує, не в змозі захистити людей під час війни", – сказав він.
За даними організації, під кінець 2024 року налічувалося близько 284 400 осіб, зниклих безвісти. Це приблизно на 68% більше, ніж у 2019 році, коли їхня кількість налічувала 169 500 осіб. Причини зростання – збройні конфлікти в Судані та секторі Гази, а також повномасштабна війна в Україні.
Знайдено було тільки трохи більше ніж 16 000 осіб, і понад 7000 возз'єдналися зі своїми сім'ями.
У Червоному Хресті припускають, що реальна кількість зниклих безвісти може бути набагато вищою за зареєстровану.
- Станом на квітень 2025 року в МВС знали про близько 10 000 полонених серед понад 60 000 зниклих безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України.
- 12 червня повідомлялося, що в травні до України звернулася рекордна кількість родичів російських солдатів, які зникли безвісти, – понад 100 000 осіб.
