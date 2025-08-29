У світі за п'ять років на 70% зросла кількість зниклих безвісти – Червоний Хрест

За даними організації, причина – зростання воєн по всьому світу, зокрема й в Україні

ЗСУ (Ілюстративне фото: Оперативне командування "Захід")

За п'ять років через зростання конфліктів кількість зниклих безвісти людей зросла приблизно на 70%. Про це заявив генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста П'єр Кренбюль.

"Від Судану до України, від Сирії до Колумбії тенденція очевидна: кількість зниклих безвісти, яка стрімко зростає, слугує суворим нагадуванням про те, що сторони, які конфліктують, і ті, хто їх підтримує, не в змозі захистити людей під час війни", – сказав він.

За даними організації, під кінець 2024 року налічувалося близько 284 400 осіб, зниклих безвісти. Це приблизно на 68% більше, ніж у 2019 році, коли їхня кількість налічувала 169 500 осіб. Причини зростання – збройні конфлікти в Судані та секторі Гази, а також повномасштабна війна в Україні.

Знайдено було тільки трохи більше ніж 16 000 осіб, і понад 7000 возз'єдналися зі своїми сім'ями.

У Червоному Хресті припускають, що реальна кількість зниклих безвісти може бути набагато вищою за зареєстровану.