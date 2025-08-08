В Молдове опровергли вброс о "разрешении" пограничникам Украины заходить на их территорию

Пограничная полиция Кишинева сообщила, что такая информация является "ложной и тенденциозной"

Флаг Молдовы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Молдове опровергли заявления о том, что украинские пограничники якобы имеют разрешение заходить на территорию страны на расстояние 1,5 километра, чтобы преследовать нарушителей. Соответствующее сообщение опубликовала молдовская пограничная полиция.

"Эта информация является ложной и тенденциозной. Деятельность пограничной полиции осуществляется строго в соответствии с национальным законодательством и действующими двусторонними соглашениями между Республикой Молдова и Украиной, без нарушения суверенитета или территориальной целостности любого государства. В случае попыток незаконного пересечения государственной границы пограничная полиция применяет меры в соответствии с национальным законодательством", – рассказали в молдовском ведомстве.

Вброс о "разрешении" украинским пограничникам заходить на 1,5 км в Молдову стал ранее распространяться в сети. В частности, его опубликовал один из ресурсов, работающий в подконтрольной Москве псевдореспублике Приднестровье.

Также молдовское ведомство опровергло информацию о том, что системы наблюдения, установленные в приграничной зоне страны, якобы контролируются украинской стороной или она имеет доступ к изображениям или видеопотокам органов власти республики.